Tico Alejandro Granados destaca en Vuelta a Guatemala

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El ciclista Alejandro Granados se encuentra dentro de los tres mejores de la Vuelta a Guatemala.

La competencia comenzó el pasado 23 de octubre y el costarricense ha destacado al pelearle a los principales competidores, donde destacan los locales, así como los colombianos, mexicanos y panameños.

En la clasificación general, Granados se ubica en la segunda posición con un tiempo acumulado de 21 horas, 7 minutos y 5 segundos.

Tras cinco etapas ya finalizadas, el tico se ubica a solo 4 segundos del líder, que es el colombiano Cristian Rico.

Destaca también la participación del nacional Luis Daniel Oses, quien es bicampeón de la Vuelta a Costa Rica y que está en la quinta casilla de la clasificación general a 3 minutos con 26 segundos del primer lugar.

Los pedalistas costarricenses pertenecen al equipo Colono Bikestation Kolbi, quienes también enviaron a competencia a Joseph Ramírez, Kendall Fernández, Daniel Bonilla y a Donovan Ramírez

La competencia terminará este domingo 1 de noviembre.