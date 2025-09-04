Diego Naranjo, entrenador profesional de surf tico, dirige actualmente a la Selección de Panamá que participará en los Juegos Mundiales organizados por la Asociación Internacional de Surf. Esta participación lo convierte en el técnico centroamericano con más apariciones en este tipo de eventos, sumando un total de 14. “Después de competir profesionalmente durante 20 años, sentí el deseo de devolver al deporte que tanto me apasiona, asumiendo el rol de entrenador”, comentó. Será del 5 al 14 de setiembre en Playas La Bocana y El Sunzal, en El Salvador.