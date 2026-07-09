Ticas unificadas logran un excelente inicio en Francia

La delegación de Costa Rica que participa en el Mundial femenino de fútbol unificado de Olimpiadas Especiales está dando de qué hablar. En Francia se habla de las ticas, las que ya suman tres encuentros y todas son victorias.

Para empezar, se midió a Costa de Marfil y en el debut marcó un agradable 7-0.

Al día siguiente hubo dos encuentros, ante los locales, Francia y frente a Tailandia.

Los resultados fueron 4-1 y 2-1 para marcar un paso perfecto.

Ahora las nacionales quedan a la espera de la confirmación de la siguiente fase. En el Mundial Unificado juegan futbolistas del programa Olimpiadas Especiales y deportistas profesionales, con el objetivo de fomentar la inclusión.