Ticas debutan hoy en Mundial de Gimnasia Artística

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

La delegación costarricense de gimnasia artística femenina iniciará oficialmente su participación este lunes en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística Róterdam 2026, certamen internacional con sede en Países Bajos.

La representación nacional está conformada por las atletas Marina Guevara Cornejo, Samantha Marín López y Rachel Rodríguez Miranda, quienes competirán en la gran cita del deporte mundial.

El evento se desarrollará en el emblemático recinto Rotterdam Ahoy, el cual posee una capacidad para 16.426 personas.

En total, el campeonato albergará a 500 gimnastas procedentes de 80 países. Del continente americano participan 18 naciones: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y Estados Unidos.

La primera deportista costarricense en salir a escena en el recinto europeo será Marina Guevara Cornejo, quien participará en la prueba de piso. Guevara integrará la subdivisión 7, la cual iniciará a las 3:45 p.m. hora local, equivalente a las 7:45 a.m. en horario tico. Cabe destacar que la atleta estará compitiendo únicamente en la prueba de piso durante esta edición.

Por su parte, sus compañeras Samantha Marín López y Rachel Rodríguez Miranda competirán en la subdivisión 10 a partir de las 20:45 p.m. hora local (12:45 p.m. hora de Costa Rica). A diferencia de Marina, tanto Samantha como Rachel participarán en la modalidad All-Around y en los cuatro aparatos que integran la gimnasia artística femenina: Salto de potro, Barras asimétricas, Viga de equilibrio y Piso.

El cuerpo técnico de la selección nacional está conformado por las entrenadoras Sherly Reid, Cristina Web y Mariana Reid Sánchez.

Como parte de su preparación previa, las deportistas costarricenses y sus entrenadoras completaron del 7 al 11 de octubre un campamento organizado por la Unión Panamericana de Gimnasia en la ciudad de Róterdam para los atletas de la región.

Asimismo, Samantha Marín y Rachel Rodríguez cumplieron con la práctica oficial en el aparato de viga de equilibrio sobre la pista principal del Rotterdam Ahoy.