Las surfistas costarricenses Mikela Castro Bolívar y Lucía Cristi, aseguraron su lugar en la final de la categoría Sub-14 del Playa Popoyo Pro 2025, competencia que forma parte del Grand Tour de la Asociación Latinoamericana de Surf, que se disputa en Nicaragua.

En el caso de Castro, logró avanzar tras ubicarse en la segunda posición de su heat con un puntaje de 7,4, resultado que le permitió clasificar a la instancia definitiva del torneo. Su consistencia y seguridad sobre las olas fueron claves para mantener el ritmo frente a rivales de alto nivel.

En la gran final, Mikela se medirá ante las peruanas Brianna Barthelmess y Aisa Chumann, así como con su compatriota Lucía Cristi, en una disputa directa por la medalla de oro que promete emociones y un alto nivel competitivo.

