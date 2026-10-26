Tica sobresale entre las señoras más bellas del mundo

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

“Dios sabía que tenía una misión y, sea cual sea esa misión, sé que la cumplí”, expresó la costarricense Nicole Fernández Ramos al compartir sus impresiones tras participar en el Mrs. Universe 2026, una experiencia con la que llevó la representación nacional hasta las últimas etapas de la competencia.

La cartaginesa, de 31 años, obtuvo el sexto puesto en la edición de este año, cuya gala final tuvo lugar el sábado 24 de octubre en Colombo, Sri Lanka.

En el certamen se dieron cita cerca de 120 concursantes de diferentes nacionalidades. El Mrs. Universe es una competencia internacional de belleza dirigida a mujeres casadas que reúne a representantes de distintas partes del mundo para disputar el título.

Por ello, el concurso se diferencia de otros certámenes de belleza que tienen requisitos de participación distintos en cuanto al estado civil de las concursantes.

En el caso de Fernández, su resultado tuvo un significado especial para la representación costarricense: de acuerdo con la organización nacional, fue la única candidata de América que consiguió avanzar hasta el grupo de las seis finalistas. La ganadora de la corona fue Isidora Ranković, quien participó en nombre de Mónaco.

Un agradecimiento tras la competencia

Luego de conocer el desenlace del concurso, Fernández recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un mensaje sobre lo vivido durante su participación.

En él, manifestó su satisfacción por el desempeño que tuvo y por el cariño que recibió durante su estadía en el país asiático. “Cada día lo disfruté, di todo de mí y estoy orgullosa de ser la sexta señora más hermosa del universo, y de haberme ganado el cariño de tantas personas aquí”, escribió.

La costarricense también destacó el trato que recibió de los habitantes de Sri Lanka, a quienes describió como maravillosos. Asimismo, reconoció el respaldo de sus familiares, amigos, patrocinadores y de las personas vinculadas con la organización nacional del certamen.

El resultado también fue celebrado por Mrs. Universe Costa Rica, que destacó el puesto alcanzado por la representante nacional.

“Entre 120 candidatas de todo el mundo, nuestra reina se posiciona en el Top 6 de Mrs. Universe 2026”, publicó la organización en sus redes sociales.

Fernández, quien está casada y es madre de dos menores, concluyó su mensaje con agradecimientos a quienes siguieron su participación y celebraron el resultado que consiguió en el escenario internacional.