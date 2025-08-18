La costarricense Jessica Barrantes fue reconocida como una de las voces más influyentes de habla hispana en la plataforma digital LinkedIn.

En setiembre 2024 y nuevamente en julio 2025, fue nombrada como la creadora de contenido #1 de Costa Rica, según el ranking de Favikon.

En noviembre 2024, recibió un reconocimiento de LinkedIn Top Voice, lo que la convierte en la primera costarricense en obtener este reconocimiento global.

Y actualmente, es la creadora de contenido femenina #10 del mundo hispano y la #1 en el nicho de Recursos Humanos en Hispanoamérica, de acuerdo al análisis de Favikon.

Jessica es psicóloga de formación y siempre ha trabajado en el mundo de Recursos Humanos.

Trabajó durante 10 años en hotelería como Gerente de Recursos Humanos, posteriormente, se pasó al mundo de retail y ahora tiene 8 años de estar en el sector de la tecnología.

“Es un premio al esfuerzo”

Grupo Extra conversó con Jessica sobre qué significa este reconocimiento y cómo ha sido el camino hasta obtenerlo.

“A nivel personal, creo que es un premio del esfuerzo, porque yo, durante todo este tiempo que he generado contenido, he tenido un trabajo donde ingreso de 8:00 a.m a 5:00 p.m o hasta más tarde y luego sigo con mi rol de mamá, atender a mis dos hijos, después de eso, aprovecho todas las oportunidades que trae LinkedIn, para poder dar mentorías, me han buscado empresas para dar asesorías y demás”, dijo Barrantes.

Trabajadora independiente

Jessica reveló que hace tres semanas tomó la decisión de un cambio radical en su vida: renunciar al trabajo en empresa para independizarse.

“Profesionalmente ha sido increíble. Tomé la decisión hace tres semanas de renunciar a la empresa donde estoy laborando para poder independizarme y seguir dando mentorías a todas las personas que buscan trabajo”, comentó la creadora de contenido.

¿Cómo destacar en LinkedIn?

“Tiene que ver con una voz genuina y que alza en temas que resuenan mucho. Mis temas predilectos para hablar son temas de liderazgo, empleabilidad, teletrabajo y por supuesto de la gestión de recursos humanos, que es mi mayor pasión”, respondió Jessica.

La experiencia que la profesional ha tenido a lo largo de su carrera le han permitido crear contenido más corporativo y alcanzar más personas e industrias, según reveló.

Tica reconocida como la voz más influyente en LinkedIn. Fotografía: Cortesía.

¿Cuáles son los errores que se comenten al utilizar LinkedIn y cómo se podrían mejorar?

La experta asegura que muchas personas tienen una visión limitada de lo que es LinkedIn como plataforma y lo que puede ofrecer. Creer que es un currículum digital es perder “un montón de oportunidades”.

“Esta plataforma sirve para hacer negocios, hay mucha gente haciendo dinero con eso, solo necesitamos tener un perfil optimizado con una buena foto profesional, mucha gente no tiene banner y es muy importante para atraer gente”

Un consejo a los usuarios costarricenses

“Mi mayor consejo es que la visibilidad es la puerta del éxito y bajo esa premisa tenemos que mostrarnos, tenemos que atrever a mostrarnos, cambiar el paradigma de lo que ya no buscamos trabajo, hoy creamos oportunidades”, enfatizó la Jessica.

Esta profesional asegura que LinkedIn no se trata solo de publicar contenido, sino que se debe tener una estrategia de publicación y así impactar con los contenidos.