Juan Carlos Gómez, director de Aduanas, resaltó la importancia del nuevo sistema Atena que se empezará a implementar en octubre, debido a una serie de falencias en la plataforma de Tecnología de Información para el Control Aduanero (Tica).

“¿Por qué tenemos que sustituir al Tica? No podemos seguir con él porque tiene muchas falencias. Una de las primeras es que no fue terminado su desarrollo cuando lo iniciaron hace 20 años.

Entonces, esto genera un gran trastorno en la tramitología de los documentos para efectos de agilizar importaciones, exportaciones, para el control efectivo de la mercancía y circulación de contenedores”, señaló Gómez.

El director reiteró que el Puerto de Caldera estrenará el sistema con un plan piloto en materia de exportación. Posteriormente, seguirán con la segunda área marítima en Moín, durante el mes de diciembre.

La aduana de Peñas Blancas está planeada para inicios del 2026, al igual que incorporar las gestiones relacionadas a las importaciones.

“Para este piloto obviamente debemos tener a la gente capacitada, tanto los empresarios que van a desarrollar las pruebas, como los funcionarios. Hay que capacitarlos, conversar con ellos y darles las herramientas”, agregó.

Goméz destacó que Atena brinda una mejora en la trazabilidad de las mercancías y una mayor rapidez en el procesamiento de la información lo que genera un proceso más ágil para los usuarios.

Además, logra una mayor transparencia para el control y la lucha del fraude o evasión fiscal tanto para Aduanas como para la Dirección de Tributación.

“Va a tener un solo registro único de contribuyentes porque los usuarios de aduanas son los mismos usuarios que tienen que estar registrados en tributación y vamos a tener una sola cuenta corriente. Dos registros lo que hacen es facilitar la vida de los evasores”, externó el director.

También mencionó que las aduanas no pueden ser un obstáculo al comercio y deben facilitar los procedimientos para una de las actividades de mayor valor en Costa Rica, que en los primeros 8 meses del año han generado más de $15 mil millones en ventas internacionales.

“Si hacemos problemas a la salida de las exportaciones, realmente lo que le hacemos es encarecer los costos. Hay trámites que aquí le llaman ‘por debajo de Tica’, o sea, como si fuera que se hicieran bajo la mesa, cuesta entender un poco ese lenguaje, pero bueno, todo eso desaparece, queda transparentado, con más fluidez y facilidad”, concluyó.