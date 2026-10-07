Tica Natalia Morera es subcampeona panamericana de halterofilia

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La levantadora de pesas, Natalia Morera, se consagró como subcampeona panamericana de Halterofilia tras competir en el Campeonato Panamericano Juvenil.

Esta competición se llevó a cabo en Nayarit, México, y la costarricense se enfrentó a atletas de diferentes países, como Venezuela, Chile, Honduras, Perú, Canadá, Surinam, entre otros.

Confesó que ha pasado por un un proceso complejo y de muchas pruebas, pero en el cual se visualiza el trabajo, tanto individual como del equipo que la rodea en sus entrenamientos.

“Esa medalla es gracias a lo que venimos haciendo con la nutricionista, la psicóloga y mi entrenador, llegué con una mentalidad fuerte y en los entrenamientos sentía el avance en la técnica, así que al recibir esa medalla fue como un alivio por lo hecho. Fue muy lindo”, comentó la deportista a Grupo Extra.

Morera, de 20 años, se dejó el segundo lugar en la categoría de 58 kilogramos, así como la medalla de bronce en la categoría mayor.

La costarricense ha destacado desde Juegos Nacionales hasta torneos internacionales. Foto: Cortesía

El año anterior se ubicó en quinto lugar y ahora supera sus marcas. Esto le llega en un gran momento, pues este el evento de este año es clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La atleta, oriunda de San Ramón, viene de una destacada participación en los Juegos Deportivos Nacionales 2026, donde conquistó tres medallas de oro y estableció un récord nacional al levantar 100 kilogramos en envión.