Tica María José Ávila gana oro en Panamericano de Ciclismo

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

La ciclista María José Ávila consiguió la medalla de oro en la prueba de contrarreloj individual tras el Campeonato Panamericano de Ciclismo Máster.

La competencia se realizó en la localidad de Tarija, Bolivia. Allí también se adueñó de la presea de plata en la prueba de fondo.

“Gracias a Dios por permitirme vivir estos momentos, a Costa Rica por darme el orgullo de representarla y a cada persona que me apoya, cree en mí y es parte de este camino. Esta medalla también es de ustedes y, sobre todo, para mi papá”, comentó.

En la contrarreloj, logró un tiempo de 28 minutos y 49 segundos durante los 20 kilómetros de la prueba.

Además, en la competencia de ruta, disputada sobre un circuito de 7 kilómetros, la costarricense protagonizó una fuga junto a la campeona local de Bolivia, sacando más de dos minutos de ventaja sobre el pelotón. Al final, se dejó la segunda posición.

“Me llevo una medalla que representa cada sacrificio, cada entrenamiento y el orgullo inmenso de representar a Costa Rica. Le doy gracias a Dios por permitirme vivir estas experiencias, a quienes han creído en mí y a quienes forman parte de este camino”, manifestó.

Con las medallas obtenidas, Costa Rica cerró por todo lo alto su participación e esta competencia.