La atleta costarricense Gloriana Sánchez comenzó su recta final, de cara a su participación en el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica, que será en Río de Janeiro.

Esta es la primera ocasión en la que Costa Rica tiene una representante en un Mundial de Gimnasia Rítmica, por lo que la joven herediana está muy cerca de cumplir su sueño.

“Competirán unas 320 gimnastas de no menos de 76 países. Estamos listas para hacer historia”, comentó Melissa Brenes, entrenadora de la gimnasta.

El XLI Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica se realizará del 20 al 24 de agosto en la Arena Carioca, situada en el Parque Olímpico de Río de Janeiro, Brasil.

Sus pruebas están programadas para el miércoles 20 de agosto en las modalidades de pelota y aro, y para el jueves 21 en cintas y mazas.