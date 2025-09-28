La costarricense Amalia Ortuño hace historia al hacer un lanzamiento de 18 metros 98 centímetros en el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi, con el que termina en la posición 8 del mundo e impone récord nacional en la prueba de disco clase F56.

La competencia fue la mañana de este domingo 28 de setiembre donde la costarricense venció su antigua marca de 15:20 centímetros lograda en California, Estados Unidos el pasado 12 de julio.

Amalia hizo seis lanzamientos, el primero fue de 15.61, el segundo de 16.47, el tercero 17.96, el cuarto 17.27, el quinto 18.17 y el sexto, el mejor con 18.98. La próxima prueba de Amalia será el lanzamiento de jabalina clase F56, este martes 30 de setiembre a las 9:30 p.m., hora costarricense.

Amalia también participará en lanzamiento de jabalina.

Ortuño además es Campeona Mundial de crossfit adaptado.