Tica gana premio a la mejor batalla en The Voice Alemania

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

¡Hay talento nacional que está dando de qué hablar al otro lado del mundo!

Foto: Cortesía

Mila Bouzid se enfrentó a una de las favoritas de The Voice Alemania y no solo consiguió avanzar a la siguiente fase, sino que también recibió un importante reconocimiento por su talento.

La cantante tica se midió con otra cantante llamada Emma Powda, quien había conseguido que los cuatro coaches giraran sus sillas durante las audiciones a ciegas.

Juntas interpretaron “Unholy”, de Sam Smith y Kim Petras, en una presentación que combinó coreografía, armonías vocales y una puesta en escena cargada de energía.

Tras el duelo, su coach, Shirin David, decidió que ambas merecían continuar en la competencia y destacó el crecimiento artístico de la costarricense.

Sin embargo, la mayor sorpresa llegó con la elección de Delta Goodrem, reconocida estrella del pop australiano y antigua coach de The Voice Australia, quien seleccionó el enfrentamiento entre Mila y Emma como la mejor batalla de la noche.

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“Lo que me encantó fue que crearon un verdadero espectáculo sobre el escenario, y también supieron encontrar sus momentos para demostrar proeza vocal. Y aunque se notaba que diseñaron la presentación, aún se sintió creíble, cálido y auténtico. Había mucha verdad en su interpretación”, comentó Goodrem.

El reconocimiento también le dio al equipo de Shirin David un comodín especial para la siguiente etapa del concurso, en la que los participantes competirán por un lugar en las semifinales.

Mila vive en Alemania desde hace aproximadamente cuatro años y comenzó su recorrido en el programa al conseguir que dos coaches se interesaran en sumarla a sus equipos.

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Ahora, la costarricense vuelve a destacar al superar un exigente duelo y conquistar a una figura internacional con su talento.

El episodio se transmitió en vivo y está disponible en la plataforma alemana Joyn.