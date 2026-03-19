Tica gana plata en prestigio torneo de CrossFit

La atleta costarricense Lucía Piedra, quien tiene 20 años, logró la medalla de plata en la final latinoamericana de Wodapalooza 2026. Finalizó con un puntaje total de 374 puntos y se colocó en la segunda posición de la Latam Cup de CrossFit, realizada en Miami.

“Estoy muy feliz y emocionada de haber representado a Costa Rica en el Wodapalooza Fitness Festival. Es una gran oportunidad para competir con atletas de alto nivel y seguir creciendo en el mundo del CrossFit. Es muy gratificante ver que todo el esfuerzo y la disciplina han dado buenos resultados, y que esto pueda motivar e inspirar a más mujeres”, dijo Piedra muy emocionada.