Tica establece dos récords del área en paratletismo

La paratleta alajuelense Melissa Calvo tuvo un fin de semana que nunca olvidará. Participó en el Abierto Nacional de atletismo y en él estableció dos récords centroamericanos.

El primero fue en los 400 metros en categoría T13. Detuvo el cronómetro en 1:01.25, en la pista Rafael Ángel Pérez de la Ciudad Deportiva de San José, en Hatillo 2. Su anterior resultado era 1:01.79 logrado en el Mundial de Paratletismo celebrado en Nueva Delhi 2025.

Su segunda celebración la logra en los 200 metros T13, cuando impone un 27.56, dejando atrás el 27.82 que logró en la cita de Nueva Delhi.

Silencio que habla la reina de la pista

“Muy feliz, realmente estoy muy feliz, mejorar mi marca en un torneo organizado por la Federación Costarricense de Atletismo y que este mi mama viéndome es algo que me emocionó hasta las lágrimas. Gracias a la Fecoa por darnos la oportunidad a los paratletas de competir en estos eventos”, dijo la alajuelense después de su primer triunfo.

Pero faltaba más, otra vez llegar a tocar la gloria y escribir su nombre con letras de otro en el deporte del área centroamericana. “Ni en el mejor de mis sueños, sé que los entrenamientos son un buen parámetro para ver cómo estamos, pero solo las competencias dirán la verdad. Dos récords para centroamericanos en 24 horas es fabuloso. El sábado en 400 metros y este domingo en 200 metros es algo maravilloso”, contó feliz.

Calvo es estudiante de la carrera de Matemática en la Universidad de Costa Rica y tiene 26 años.