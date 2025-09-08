La taekwondista costarricense Jaycee Bassett brilló en la Copa Presidente 2025 realizada en Perú, donde se proclamó campeona, lo que la catapulta al lugar 1 del ranking continental y al puesto 3 a nivel mundial.

Bassett dominó cada uno de sus cuatro combates sin ceder un solo asalto. En la primera ronda derrotó a una representante de Brasil y en cuartos de final sorprendió con un nocaut sobre una canadiense en 14 segundos. En semifinales superó a una mexicana y en la gran final volvió a imponerse frente a otra atleta brasileña, asegurando la medalla de oro.

Este triunfo confirma el ascenso meteórico de la costarricense, quien ya había sido subcampeona mundial en 2024 durante el World Taekwondo Junior Championship celebrado en Corea del Sur.