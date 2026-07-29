Tica es bicampeona mundial

La atleta costarricense Andrea Agüero Valle volvió a dejar en alto el nombre de Costa Rica al coronarse, por segundo año consecutivo, campeona de los Adaptive CrossFit Games, consolidándose como la mejor competidora del mundo en la categoría Visión.

La cita deportiva se desarrolló en San José, California, Estados Unidos, donde la fisioterapeuta de 33 años se enfrentó a las mejores representantes del circuito internacional. Su dominio fue absoluto al imponerse en seis de los siete eventos programados, resultado que confirmó el excelente nivel competitivo alcanzado tras meses de intensa preparación.

“Estoy muy feliz y orgullosa de todo el equipo de trabajo. La preparación fue impresionante y eso se vio reflejado en cada uno de los workouts. Ganar seis de los siete eventos me deja completamente satisfecha con el trabajo que hicimos. Ahora debo seguir entrenando y preparándome para competir cada vez más a nivel internacional y seguir representando a Costa Rica de la mejor manera”, contó Agüero a quien la puede seguir en el Instagram @andrea_aguero.

El camino de Agüero hacia la élite del CrossFit comenzó hace más de siete años, cuando competía en torneos convencionales junto a atletas sin discapacidad visual, debido a que en Costa Rica no existían competencias adaptadas para personas con esta condición.