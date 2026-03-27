Tica denuncia estafa por $2.500 tras comprar tragos en Brasil

Una costarricense identificada como Vale Núñez, en su cuenta de TikTok, denunció haber sido víctima de una estafa por más de $2.500 mientras compraba unos tragos en Brasil, país en el que se encuentra de visita.

Núñez relató en un video que todo ocurrió cuando un hombre se acercó a su mesa y les dejó unas caipiriñas.

“Resulta que llega un mae a dejarnos unas caipiriñas… llegan, dejan las caipiriñas y dicen que ahorita pasan a cobrar. Luego regresan dos personas y uno nos pregunta de dónde somos. Le dijimos que de Costa Rica”, explicó en el video.

Según contó, lo que parecía una conversación amistosa habría sido parte de la distracción, pues empezaron a hablar sobre Keylor Navas y otros temas relacionados con Costa Rica.

Posteriormente intentaron realizar el cobro con tarjeta.

“Uno empieza a decir que no pasa la tarjeta con el teléfono. Entonces pasan la tarjeta de mi papá como tres veces; como la de él no pasa, intenta pasar la mía. Luego el mae me agarra el teléfono como para intentar pasarla”, relató.

Después de varios intentos, el sujeto indicó que iría a buscar el datáfono, pero no regresó.

Minutos más tarde, la joven revisó su celular y notó varias transacciones realizadas.

Según explicó, en algún momento los sujetos habrían puesto su teléfono en modo avión, lo que impidió que recibiera las notificaciones del banco.

“Resulta que ponen el móvil en modo avión para que no lleguen las notificaciones del banco y uno no se dé cuenta. Cuando revisé, la última transacción no pasó porque ya se había alcanzado el límite de mi tarjeta. Me metí a revisar y literalmente cobraron $2.500”, señaló.

La joven indicó que intentará comunicarse con el banco para cancelar las transacciones y recuperar el dinero. Además, afirmó que decidió contar lo sucedido como advertencia para otros turistas.