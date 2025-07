La costarricense Nicole Castro brilló por todo lo alto en el Panamericano de sambo 2025 que se realizó en Guayaquil, Ecuador. Se trajo dos medallas de oro y una de bronce. Las primeras fueron en sambo deportivo y sambo combate, mientras que la tercera casilla la logra en sambo playa. Vale recordar que el sambo es un deporte de combate, específicamente un arte marcial y deporte de lucha que se originó en la Unión Soviética. En él se combinan elementos de la lucha libre, la lucha grecorromana y el judo.

Dicho torneo tuvo a más de 300 seleccionados de 20 países y Castro sumó su primera medalla de oro en categoría de -80 kilogramos, ante la cubana Malena Díaz. Con esto, la atleta originaria de San Luis de Acosta, no solo revalida su título de campeona panamericana por cuarta vez, sino que además puntúa para ingresar en la lista de las 20 mejores del mundo en su categoría. La otra presea dorada se la lleva ante la mexicana Nacy Hernández en sambo combate -80 kilogramos. Cerró con un bronce en sambo playa, categoría +72 kilogramos, ante la nicaragüense Karla López.

“Las experiencias pasadas me han enseñado a confiar en el proceso de preparación al lado de mi entrenador Edgardo Mora. Me favoreció la calma y la estrategia de combate como una oportunidad para vencer las peleas en Guayaquil. Estoy feliz, pues logré defender mis títulos, eso me motiva a seguir en la categoría y aspirar a un nuevo mundial”, dijo la costarricense.

De esta forma puede representar a Costa Rica en los próximos Juegos Mundiales 2025, en China del 7 al 17 de agosto del presente año.

Nicole en resumen

Nombre: Nicole Castro Azofeifa

Origen: San Ignacio de Acosta

Academia: Artes Marciales San Luis

Edad: 24 años

Estudios: Estudiante universitaria de nutrición.

Títulos: