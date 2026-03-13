El equipo CBZ-DEKRA está ante uno de los retos más exigentes del ciclismo de montaña mundial, se trata de la Absa Cape Epic, la cual es considerada como el “mundial” del MTB. La tica Adriana Rojas participará del 15 al 22 de marzo en el Western Cape sudafricano. Serán 692 kilómetros y 15.900 metros de desnivel positivo en ocho días de prueba.

“Es muy emocionante estar aquí en Sudáfrica ya entrenando y preparándonos para hacer frente al Cape Epic, que dará inicio en los próximos días. Mi compañero Alejandro Blanco y yo estamos haciendo un gran esfuerzo y esperamos que esto se traduzca en que todo nos salga muy bien y logremos una excelente participación en esta desafiante competencia mundial”, dijo Adriana Rojas.

La edición 2026 arrancará en Meerendal y concluirá en Stellenbosch, atravesando sectores como Montagu y Greyton, con etapas técnicas, descensos rocosos y ascensos que históricamente han definido clasificaciones.