Tica brilla en reconocido programa de canto y avanza de ronda

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La cantante costarricense Mila Bouzid continúa dejando en alto el nombre del país en Europa tras protagonizar una destacada actuación en la exigente competencia de canto The Voice of Germany.

En esta ocasión, la artista no solo aseguró su pase a la siguiente ronda, sino que su presentación fue elegida como la mejor de toda la noche.

El reto se desarrolló en la fase conocida como The Battles (las batallas), donde Bouzid se enfrentó a uno de los pesos pesados de la temporada y de su propio equipo: Emma Powda, una de las favoritas de la audiencia que en las audiciones a ciegas había logrado que los cuatro jueces giraran sus sillas.

Fotos: Cortesía.

Para este duelo, su mentora, la exitosa artista alemana Shirin David, les asignó el explosivo éxito global “Unholy”, original de Sam Smith y Kim Petras. Lejos de limitarse a cantar, ambas artistas elevaron la vara al diseñar su propia coreografía y montar un espectáculo lleno de potencia vocal, armonías complejas y una fuerte presencia escénica.

El reconocimiento de una estrella mundial

Tras el duelo, Shirin David elogió el crecimiento de la costarricense y afirmó que se trataba de una “Mila completamente nueva”. Debido al nivel de ambas, la juez decidió que las dos participantes continuaran en el programa, avanzando a la siguiente etapa.

Sin embargo, el galardón más codiciado de la noche provino de una jueza invitada de lujo: Delta Goodrem, una de las mayores estrellas del pop australiano y veterana de The Voice Australia. Goodrem fue la encargada de elegir el duelo destacado de la jornada y no dudó en otorgárselo a la tica y a su compañera.

“Lo que me encantó fue que crearon un verdadero espectáculo sobre el escenario, y también supieron encontrar sus momentos para demostrar proeza vocal. (…) Se me puso la piel de gallina”, expresó la estrella internacional sobre la actuación.

Este reconocimiento le otorgó además un beneficio estratégico al equipo de Shirin David: un comodín especial para la siguiente fase de la competencia.

Consolidación en Europa

Radicada en Alemania desde hace aproximadamente cuatro años, la artista continúa consolidando su camino en la escena musical internacional. Desde sus exitosas audiciones a ciegas, donde puso a competir a dos de los jueces por su talento, hasta este nuevo hito, Bouzid sigue firme en su paso por la temporada 16 del programa alemán.

Los seguidores de su música pueden seguir de cerca su paso por el concurso a través de sus redes sociales oficiales bajo el usuario @milabouzid en Instagram y @milamusical en TikTok.