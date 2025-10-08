Rebeca Grynspan es la candidata de Costa Rica para el puesto de la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

Así lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, quien espera que la experiencia internacional de la diplomática costarricense sirva para que, por primera vez en la historia, una costarricense ocupe el puesto.

“Oficialmente, desde Casa Presidencial, Costa Rica nominará su candidatura para el periodo 2027-2031, creemos firmemente que doña Rebeca es la más capacitada, su candidatura pondrá al país en lo más alto”, aseguró el Canciller.

Foto: Randall Sandoval.

La candidata preferida de Óscar Arias para el Partido Liberación Nacional en las elecciones de 2022 (dicho por el propio expresidente) será inscrita durante las próximas semanas.

“Confiamos en que la trayectoria y el compromiso de doña Rebeca aportará significativamente al fortalecimiento del multilateralismo que Costa Rica promueve en el escenario global”, aseguró el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

¿Quién es la aspirante tica?

Grynspan es una de las figuras costarricenses con mayor presencia en organismos internacionales.

Desde septiembre de 2021 ocupa el cargo de secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), convirtiéndose en la primera mujer en dirigir esa instancia de la ONU.

“Quiero agradecer muy especialmente al presidente de la República y al señor canciller por la confianza puesta en mí, es para mí un verdadero honor y una gran responsabilidad que acepto con compromiso y gratitud”, señaló la diplomática costarricense.

Foto: Randall Sandoval.

Antes de llegar a ese puesto, Grynspan encabezó la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) entre 2014 y 2021, donde coordinó la agenda de 22 países.

También formó parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde se desempeñó como administradora asociada y directora regional para América Latina y el Caribe.

En Costa Rica fue segunda vicepresidenta durante el gobierno de José María Figueres Olsen (1994-1998), además de ministra de Vivienda y coordinadora del equipo económico.

Economista de la Universidad de Costa Rica y con una maestría en la Universidad de Sussex, su carrera ha estado ligada a temas de desarrollo, cooperación y equidad social.

Foto: Randall Sandoval.

La elección de la próxima persona que ocupará la secretaria general de la ONU se realizará a mediados del próximo año.