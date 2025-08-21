La costarricense Gloriana Sánchez Arguedas debutó este miércoles en el XLI Mundial de Gimnasia Rítmica en Río de Janeiro, logrando puntuaciones de 20.350 en pelota y 19.900 en aro. Es la primera vez que Costa Rica participa en este evento.

Su entrenadora, Melissa Brenes, destacó la calidad de la presentación. “Salimos satisfechas. Siempre es un orgullo llegar a este nivel, aunque las calificaciones reflejan la exigencia de los jueces, lo cual también es parte del aprendizaje”, dijo.

Las competencias se desarrollan en la Arena Carioca 1 del Parque Olímpico. Este jueves 21 de agosto, Gloriana, originaria de San Rafael de Heredia, competirá en cinta (10:37 a.m.) y mazas (12:05 p.m.), hora de Costa Rica.

“Esperamos cerrar con una sonrisa y dejar sembrada una semilla para futuras generaciones”, concluyó la entrenadora.