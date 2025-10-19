Tiburón mordió al final: Puntarenas empata agónicamente ante Cartaginés

Los brumosos dejaron ir la victoria sobre el final

Marcela Villalobos Salazar Enfermera Obstetra, IBCLC Consultora Internacional de Lactancia Certificada del Hospital Internacional La Católica.

Puntarenas y Cartaginés dividieron honores en el Estadio Lito Pérez, luego de que el Tiburón rescatara el empate sobre el final.

Los brumosos abrieron la cuenta al minuto 60 gracias a un gol de Marco Ureña, y todo apuntaba a que se llevarían la victoria.

Sin embargo, en el tiempo de reposición, Puntarenas encontró un penal al 90+5’, ejecutado con éxito por Wilber Rentería para sellar el 1-1 definitivo.

Con este resultado, Cartaginés se mantiene en la tercera posición con 20 puntos, mientras que Puntarenas ocupa la sexta casilla con 16 unidades.