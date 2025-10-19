Puntarenas y Cartaginés dividieron honores en el Estadio Lito Pérez, luego de que el Tiburón rescatara el empate sobre el final.

Los brumosos abrieron la cuenta al minuto 60 gracias a un gol de Marco Ureña, y todo apuntaba a que se llevarían la victoria.

Sin embargo, en el tiempo de reposición, Puntarenas encontró un penal al 90+5’, ejecutado con éxito por Wilber Rentería para sellar el 1-1 definitivo.

Con este resultado, Cartaginés se mantiene en la tercera posición con 20 puntos, mientras que Puntarenas ocupa la sexta casilla con 16 unidades.



