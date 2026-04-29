Tía de niño herido en balacera: “Su papá era todo”

“Su papá era todo. Se amaban los dos”, así resumió María Céspedes la relación entre su sobrino de 3 años y su hermano, un joven de 23 años asesinado la tarde del domingo 26 de abril en La Guaria de Liberia.

El menor resultó herido durante el mismo ataque armado en el que murió su padre, un hecho que dejó a una familia sumida en el dolor.

Según relató la tía del niño a Grupo Extra, padre e hijo eran inseparables.

“Siempre andaban juntos. Mi hermano lo traía para todo lado, venían aquí a la casa juntos, el niño estaba superapegado a nosotros”, recordó.

El crimen ocurrió cerca de las 4:00 p.m., cuando un sujeto encapuchado ingresó a la vivienda y disparó en múltiples ocasiones contra Céspedes, quien murió en el sitio. Durante la balacera también fue alcanzado el pequeño, quien sufrió una lesión en la espalda.

De acuerdo con el relato familiar, el joven tenía al menor en brazos cuando se produjo el ataque.

“Sí, mi hermano lo tenía en los brazos. Ese niño era todo para él”, afirmó.

Para la familia, la tragedia representa también la ruptura de un vínculo muy cercano.

“Mi hermano siempre fue un excelente padre para su hijo. Su hijo era su vida y lamentablemente le quitaron a su padre”, expresó. Su hermana recordó que compartían cada momento.

“Mi hermano salía a la pulpería con ese niño, venía aquí con él, a todos lados eran inseparables”, manifestó. Mientras el menor permanece en recuperación, sus familiares mantienen la esperanza de tenerlo pronto de vuelta en casa.

“Le pedimos a Dios que mi sobrino pase esta situación y tenerlo pronto con nosotros, porque va a ser el consuelo de mi madre y de toda la familia”, señaló.

El caso permanece bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que busca esclarecer el móvil del homicidio y ubicar al responsable.