Thomas Tuchel hace historia y quiere más

El técnico Thomas Tuchel inscribió su nombre en la historia de las Copas del Mundo al convertirse en un entrenador extranjero que consigue llevar a una selección nacional hasta las semifinales de un Mundial masculino. El estratega alemán dirige a Inglaterra en la edición de 2026, donde se enfrentará a Argentina en busca de un lugar en la gran final.

Con este logro, Tuchel pasa a formar parte de un reducido grupo de técnicos foráneos que alcanzaron esta instancia, integrado por Guus Hiddink, Luiz Felipe Scolari y Roberto Martínez, quienes también dejaron su huella en anteriores ediciones del torneo.

A pesar de este importante avance, el entrenador alemán intentará romper una tendencia histórica: hasta el momento, ningún director técnico extranjero ha logrado conquistar una Copa del Mundo ni conducir a una selección nacional al partido por el título.

Tuchel asumió oficialmente la dirección técnica de la selección inglesa el 1 de enero de 2025, luego de que la Federación Inglesa de Fútbol anunciara su contratación el 16 de octubre de 2024. Desde entonces, ha liderado el proceso que hoy tiene a Inglaterra entre las cuatro mejores selecciones del Mundial 2026.