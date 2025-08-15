Montreal, Canadá, (AFP) .- El exinternacional alemán Thomas Müller señala que su motivación en el Vancouver Whitecaps de la MLS, es seguir ganando títulos. “No se trata de ganar títulos en el pasado”, afirmó el delantero alemán en su presentación oficial con los Whitecaps.

“Se trata de ganar títulos en el futuro. Eso es lo que me motiva”. Müller, de 35 años, aseguró que su traslado a Norteamérica no significa que haya disminuido su apetito por las conquistas deportivas. “Siempre he sido competitivo durante toda mi vida, y mi pasión es jugar, jugar al fútbol”, declaró. “Y mi cuerpo, incluso en esta etapa de mi carrera, se siente demasiado bien como para retirarme”. “Sé que un jugador con mi trayectoria que llega a Vancouver está generando mucha expectación”, añadió Müller. “Y queremos seguir en esa tendencia el mayor tiempo posible”.