José Mourinho acaba de ser anunciado por el Benfica, el entrenador portugués que fue despedido por el Fenerbache de Turquía, luego de malos resultados y llegar a una tensa relación con la directiva firma con “Las Aguilas” hasta el 2027.

APRESENTAÇÃO JOSÉ MOURINHO https://t.co/PTJhvEgouU — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

El estratega lusitano regresa adonde comezó alguna vez su carrera como entrenador, 25 años atrás en el año 2000. Mourinho dirigió muy poco al cuadro benfiquense, apenas un año y sin éxitos deportivos, sería despedido y su salto al estrellato en los banquillos sería en el Porto, donde ganaría todo a nivel local y europeo, sumándole una Champions League histórica al equipo de “los dragones”.

“The Experienced One” tiene dos Copas de Europa, tres Premier Leagues, dos Serie As, una Liga Española, dos Europa Leagues y una Conference League, siendo uno de los técnicos más laureados del fútbol europeo.

Escrito por: Francisco Brenes

Colaborador