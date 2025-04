La espera terminó, este domingo 13 de abril, los fanáticos de The Last of Us podrán disfrutar del estreno de la segunda temporada a través de la plataforma Max, a las 5:00 p. m. (hora Costa Rica).

La serie, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, promete una historia más intensa y profunda en un mundo postapocalíptico devastado por una pandemia fúngica.

Esta nueva entrega contará con 7 episodios, cada uno con mayor duración que los de la primera temporada, y se estrenarán semanalmente hasta el 25 de mayo.

¿Habrá tercera temporada?

HBO ya confirmó una tercera temporada y no se descarta una cuarta.

Sin embargo, los creadores Craig Mazin y Neil Druckmann han sido claros sobre su enfoque.

The Last of Us. Foto: tomada de medios internacionales.

“Creo que es bastante probable que nuestra historia se extienda más allá de una temporada 3. ¿Cuánto más? No sabría decirlo. Y eso no quiere decir que no haya otras historias que se puedan contar, pero esta historia es la que Neil y yo estamos contando”, explicó Mazin en una entrevista.

Sobre la serie

Aunque HBO no ha revelado cuán fiel será esta temporada al videojuego The Last of Us Part II, los avances han dado pistas importantes.

Uno de los personajes más esperados, Abby Anderson, aparece recorriendo un pasillo oscuro con un arma, lo que anticipa su relevancia en la trama.

Además de los protagonistas, regresan Gabriel Luna (Tommy) y Rutina Wesley (Maria).

Y se suman nuevos talentos como Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez, Jeffrey Wright y la reconocida Catherine O’Hara como estrella invitada.Los episodios estarán disponibles exclusivamente en Max, donde también puede revivirse la primera temporada.

¿De qué trata el videojuego?

Reconocido con más de 500 premios como Juego del Año, The Last of Us ha sido elogiado por su historia envolvente, personajes memorables y una jugabilidad que combina suspenso, acción y aventura.

Ambientado décadas después de que una infección causada por el hongo cordyceps colapsara Estados Unidos, el juego retrata un mundo en el que los sobrevivientes enfrentan amenazas constantes tanto de los infectados como de grupos hostiles.

The Last of Us.

Joel, un contrabandista con un pasado marcado por el dolor, recibe la misión de llevar a salvo a Ellie, una adolescente clave para el futuro de la humanidad. A lo largo de un viaje brutal por el país, Joel encuentra en Ellie una nueva razón para seguir adelante.

Cinco años después, ambos viven en una comunidad establecida en Jackson, Wyoming. Pero un trágico suceso altera la tranquilidad del lugar, y Ellie inicia una travesía en busca de justicia.

En su camino no solo enfrentará peligros físicos, sino también las consecuencias emocionales de sus propias decisiones.