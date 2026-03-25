The Killers puso a saltar a miles de soldados

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La famosa banda de Las Vegas, ‘The Killers’, hizo recordar la juventud de más de uno. Brandon Flowers y compañía hicieron vibrar a un Parque Viva completamente lleno.

Éxitos como ‘When You Were Young’, ‘Smile Like You Mean It’ y ‘The Man’, comenzaron una noche llena de clásicos.

Concierto de The Killers. Foto: José Montero.

Conforme pasaba la noche, llegaban las favoritas del público: ‘Somebody Told Me’, ‘Human’ y ‘Read My Mind’.

Lea además: Video: Sebas Guillem sorprende con cover de Avicii

El cantante Brandon Flowers aprovechó estos hits para dar unas palabras al público: “Hola, Costa Rica, ¡pura vida!, en lo que puedo ayudarles, me dicen”, les dijo a sus fans.

La noche cerraría de la mejor manera, explotando por completo al público con ‘All These Things That I’ve Done’, y por supuesto la infaltable ‘Mr. Brightside’, con la que cerraron un show inolvidable para todos los fans.

La noche cerró con un anuncio prometiendo un pronto regreso: “Come Back Soon (Regresaremos pronto)”, se leyó en la pantalla tras finalizar el concierto.