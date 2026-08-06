Testimonio: Así se vivió la madrugada de la captura de “Diablo”

La captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, el 24 de julio en San Bernardino de Sarapiquí, estuvo precedida por una intensa planificación y momentos de alta tensión que pusieron en riesgo la vida de los agentes judiciales que participaron en el operativo.

Así lo relató el fiscal adjunto especializado en Delincuencia Organizada, Javier Valerio, quien formó parte de la operación y describió lo ocurrido durante una entrevista en el programa Voces MP, del Ministerio Público.

Según explicó, la noche previa al ingreso del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) estuvo marcada por la incertidumbre, ya que la organización criminal mantenía un estricto sistema de vigilancia con drones térmicos que eran elevados cada ciertas horas.

“Prácticamente no se pudo dormir. Ellos tenían un sistema de vigilancia muy fuerte. Cada cierto tiempo elevaban un dron térmico, lo que dificultaba las labores de vigilancia y aumentaba la preocupación de los cuerpos policiales”, recordó.

Valerio indicó que el desplazamiento de los equipos comenzó alrededor de las 3:00 a. m. y debió ejecutarse con extremo sigilo para evitar ser detectados.

“Teníamos que ingresar de una forma que no fuésemos detectados. No podíamos entrar en caravana porque eso nos habría delatado. Todo fue producto de una planificación muy cuidadosa”, explicó.

Más de mil disparos

El fiscal aseguró que los primeros minutos del enfrentamiento fueron los más difíciles que ha vivido durante su carrera.

“Fue una mezcla de adrenalina y de miedo. Yo nunca había vivido algo así”, confesó.

Relató que, una vez iniciado el ingreso de los grupos tácticos, comenzó un intenso intercambio de disparos.

“Los primeros cinco o 10 minutos fueron una zozobra increíble. Yo calculo que hubo más de mil o mil quinientos disparos. Escuchábamos por radio que había compañeros heridos y eso generaba una tensión enorme”, afirmó.

Incluso recordó que él y otros funcionarios tuvieron que resguardarse detrás de un vehículo mientras continuaba la balacera.

Compañeros heridos

Uno de los momentos más impactantes, según narró, fue observar a un oficial herido solicitando ayuda mientras permanecía en plena línea de fuego.

“Ver a un compañero herido levantar la mano para pedir ayuda y saber que no podíamos acercarnos porque seguía el intercambio de disparos fue muy duro”, expresó.

Valerio destacó el trabajo realizado por los grupos tácticos del OIJ, a quienes calificó de valientes por enfrentar una situación de ese nivel de riesgo.

“Solo quienes estuvimos ahí podemos dimensionar lo que ocurrió. Hay que ser muy valiente para hacer lo que hicieron esos compañeros”, manifestó.

Años de investigación

Durante la entrevista, el fiscal recordó que la captura de Arias Monge fue el resultado de varios años de trabajo conjunto entre el Ministerio Público y el OIJ.

Explicó que durante ese tiempo recibieron innumerables reportes sobre el posible paradero del sospechoso en distintas zonas del país, muchos de los cuales resultaron falsos y obligaban a verificar cada información antes de actuar.

Asimismo, rechazó las versiones que atribuían la captura a un golpe de suerte.

“Eso definitivamente no fue una chiripa. Decirlo es ignorar el trabajo y hasta resulta ofensivo para todos los compañeros que arriesgaron la vida en esa operación”, concluyó.

El operativo culminó con la detención de Alejandro Arias Monge, considerado por las autoridades como uno de los narcotraficantes más buscados del país, tras un enfrentamiento armado que se prolongó por casi una hora y dejó varios agentes judiciales heridos.