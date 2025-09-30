Ricardo Barahona, el segundo testigo en el juicio que se lleva contra Celso Gamboa e Irving Malespin, reclamó este martes que no fue notificado para asistir este martes a la audiencia.

Barahona tenía que haber dado su testimonio el jueves anterior, pero debido a varios atrasos se trasladó su presencia para este 30 de setiembre.

Sin embargo, el testigo, que se desempeña como juez, reclamó qué no hubo ninguna comunicación de la Fiscalía para presentarse este martes.

Por este motivo, manifestó su disgusto porque estaba atendiendo otro debate en una causa judicial relacionada con una acusación de tipo sexual.

Esto provocó que tuviera que trasladarse de manera inmediata a los Tribunales del I Circuito Judicial de San José.

El juicio corresponde al expediente 19-02186-622-TP, donde se acusa que Gamboa habría solicitado en 2019 una constancia para justificar su ausencia en una diligencia judicial.

El extraditable alegraba que se encontraba en el edificio de la Policía de Control Fiscal. El Ministerio Público cuestionó ese documento por considerar que no reflejaba la realidad.