La funcionaria judicial Natalia Rojas declaró que se sintió presionada cuando le ordenaron excluir el nombre del exalcalde Johnny Araya de una causa judicial, por instrucción de Celso Gamboa y la exfiscal Berenice Smith.

Rojas explicó que parte de esa presión se debía a que, en ese momento (finales de 2015), Gamboa era “como un hijo” para Jorge Chavarría, entonces fiscal general de la República.

“No fue una reunión. Me entregaron un documento y la orden de doña Berenice. No me pidieron opinión. Celso Gamboa y Berenice me dieron una instrucción tajante: me presionaron para que ese nombre no apareciera más”, relató la testigo.