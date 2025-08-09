Un video capturó el momento exacto en que una multitud huía durante un ataque armado en Times Square, uno de los puntos más concurridos y emblemáticos de Nueva York, Estados Unidos.

Las imágenes muestran decenas de personas corriendo frenéticamente mientras se escuchan disparos en plena vía pública.

🇺🇸 | Video muestra a multitud huyendo durante tiroteo en Times Square, que dejó tres heridos.



Las víctimas, de 18, 19 y 65 años, fueron hospitalizadas en condición estable. Un joven de 17 años fue arrestado y se incautó el arma utilizada en el crimen. pic.twitter.com/7t4AzA7dqm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 9, 2025

El violento incidente dejó un saldo de 3 personas heridas, quienes fueron trasladadas con urgencia a un hospital local.

Las víctimas, de 18, 19 y 65 años, se encuentran estables y reciben atención médica especializada tras el ataque que conmocionó a la ciudad.

Las autoridades lograron detener a un joven de 17 años como principal sospechoso del ataque y, además, incautaron el arma utilizada en el crimen.