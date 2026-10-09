Territorio y combustible: Los homicidios detrás del Caso Portus

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Más allá de los millonarios perjuicios económicos por el asalto a contenedores y el robo de combustible, la Operación Portus dejó al descubierto una estela de ejecuciones vinculadas directamente a la operación de la estructura criminal.

Durante la presentación de los avances de los 80 allanamientos simultáneos, las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público confirmaron la imputación de dos homicidios clave perpetrados entre finales de 2025 y mediados de 2026.

El primer evento se remonta al 2025 en el sector central de Limón, donde fue asesinada una mujer de apellido Arauz. Según las investigaciones judiciales, el móvil del crimen estuvo directamente relacionado con disputas internas por el control y la extracción ilegal de combustible.

Foto: Sergio Espinoza.

Ajuste por territorio

El segundo caso se registró en agosto de 2026 en la localidad de Liverpool de Limón. En esta ocasión, la víctima fue un hombre de apellido Morrison, ejecutado en un aparente ajuste de cuentas derivado de pugnas por el control del narcotráfico y la distribución de droga al estilo narcomenudeo en la zona.

“Los estamos vinculando con dos homicidios: uno ocurrido en el año 2025 donde fallece una femenina de apellido Arauz en el sector de Limón, aparentemente por el tema de robo de combustible, y un segundo fallecido de apellido Morrison en el sector de Liverpool por un tema de ajuste de cuentas por temas de narcotráfico”, detalló Michael Soto, director a.i. del OIJ.

Foto: Sergio Espinoza.

Ambos crímenes permitieron a los agentes judiciales interconectar las distintas ramificaciones de la banda, demostrando que la violencia armada era empleada de forma recurrente para proteger tanto el negocio lícito-ilícito de los hidrocarburos como las plazas de venta de cocaína y marihuana en el Caribe costarricense.