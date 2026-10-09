Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Varios objetos se habrían caído en localidades como Laurel y Neily, en la Zona Sur del país, a raíz del terremoto ocurrido en Panamá este viernes.

Así lo confirmó la Cruz Roja Costarricense, que indicó que se realizó un monitoreo de sus comités en todo el país, incluidos los ubicados en la Zona Sur.

“Como parte de este seguimiento, se reporta la caída de objetos menores en localidades como Laurel y Neily, entre otras”, dijo.

Además, se indicó que los comités están plenamente operativos y al servicio de la población para atender cualquier situación que se presente como consecuencia de este evento.

“Hacemos un llamado a la población a mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades. La Cruz Roja Costarricense se mantiene atenta a cualquier reporte que ingrese a través del Sistema de Emergencias 9-1-1”.

La Comisión Nacional de Emergencias señaló que no tenía reportes de afectaciones hasta el momento.