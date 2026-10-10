Terremoto de Panamá podría generar más réplicas perceptibles en C.R.

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá podría generar más réplicas perceptibles en Costa Rica, así como movimientos sísmicos en algunas fallas del territorio nacional.

Así lo explicó Leopold Linkimer, sismólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Red Sismológica Nacional (RSN), quien señaló que este tipo de eventos puede provocar cambios en la actividad sísmica de otras zonas. El especialista advirtió que podrían presentarse nuevos movimientos.

“Es probable que, en las próximas horas, días e incluso semanas y meses se presenten réplicas importantes en esta zona”, declaró.

Linkimer aclaró que la posibilidad de que se registren temblores sentidos en Costa Rica no significa que necesariamente vayan a ocurrir, sino un escenario posible tras un terremoto de estas características.

Por otra parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP) reportó más de 40 réplicas en el país canalero hasta las 3:30 p. m., hora local. Una de las más fuertes alcanzó una magnitud de 6,9.

Además, Costa Rica también registró un sismo a las 2:41 p. m. El epicentro se ubicó en la provincia de Puntarenas, con una magnitud de 4,2 y una profundidad de 26,62 kilómetros.

¿Por qué duró tanto?

El movimiento en suelo tico ocurrió a las 11:56 a. m. y tuvo una profundidad de entre 10 y 33 kilómetros, por lo que se considera un sismo superficial, según el experto.

Debido a su magnitud, el temblor se sintió en prácticamente todo el territorio costarricense.

No obstante, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la duración del movimiento. El sismólogo explicó que esta depende de factores como la magnitud del terremoto y la distancia entre las personas y la zona donde se produjo la ruptura.

“Entre más distante estamos del epicentro, las ondas sísmicas llegan con diferentes velocidades al lugar donde nos encontramos y por eso la totalidad del movimiento se siente como más extenso”, explicó.

Fotografía con fines ilustrativos.

Cuando las ondas sísmicas recorren mayores distancias, llegan en diferentes momentos, lo que puede hacer que el movimiento se perciba durante más tiempo que en las cercanías del epicentro.

¿Por qué hubo sensación de mareo?

Varias personas reportaron en redes sociales una sensación de mareo durante el movimiento telúrico.

Según Sebastián Gamboa, especialista del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional (UNA), la distancia entre el epicentro y la Gran Área Metropolitana (GAM) influyó en la forma en que se percibió el sismo. Esto se debe a que las ondas sísmicas pierden intensidad conforme recorren mayores distancias.

Esto ocurre porque, cuando se produce un terremoto, se libera energía que viaja por medio de ondas a través de la Tierra. A medida que estas se alejan, su intensidad disminuye debido a un proceso conocido como “atenuación” o pérdida de fuerza.

“Lo que nosotros estamos llegando a sentir o percibir, ese movimiento que podría llegar a marear un poco, es esa llegada o los arribos de las ondas secundarias”, explicó Gamboa.

Asimismo, mientras más cerca se encuentre una persona del epicentro, el movimiento generalmente se percibirá de manera más brusca.