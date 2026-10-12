Terremoto de Panamá contabiliza más de 300 réplicas

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El terremoto ocurrido en Panamá el pasado 9 de octubre contabiliza 380 réplicas hasta las 5:30 pm de este lunes, según informó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI).

El último movimiento telúrico registrado fue a las 5:21 pm de este lunes con epicentro en Horconcitos de David, Panamá, con magnitud de 5.8 y con una profundidad de 5.0 kilómetros. El mismo fue sentido en territorio nacional, en zonas como Pérez Zeledón, el Caribe Sur y Puntarenas.

El viernes anterior, al ser las 11:56 am (hora local de Panamá), un fuerte sismo sacudió el suelo panameño, con una magnitud de 7.7, con un epicentro localizado a 14 kilómetros de Pitaloza Arriba, Panamá, y con una profundidad de 33 kilómetros.

Debido a la actividad sísmica, se reportaron varios daños en estructuras, mas no se registraron muertes asociadas al evento telúrico.