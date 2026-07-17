Terremoto de magnitud 7.3 sacude México y Guatemala

AFP / Un sismo de magnitud 7,3 sacudió este viernes el sur de México y parte de Centroamérica, lo que provocó escenas de pánico en localidades cercanas al epicentro, aunque sin víctimas hasta ahora, según las autoridades.

El movimiento telúrico fue percibido con intensidad en los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca, así como en Guatemala y El Salvador.

Tras el sismo, la agencia de Observación Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) activó una alerta de tsunami, la cual fue desactivada unas dos horas más tarde, tras detectarse variaciones menores en el mar.

Según el Servicio Sismológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico tuvo un epicentro a 48 km de la localidad de Aquiles Serdán, en la frontera de México y Guatemala.

El sismológico mexicano registró más de 30 réplicas con intensidades de hasta 6,8.