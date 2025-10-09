Un terraplén dejó personas atrapadas en La Carpio y Bomberos desplazan unidades al lugar para atender la emergencia.

El reporte se dio cerca de las 4:00 p.m. de este jueves, específicamente en la segunda parada de La Carpio, 300 metros sur, en la entrada al Río Torres.

Se desconoce el estado de las personas, así como la cantidad de afectados.

Actualización 4:15 p.m.

El reporte inicial de la Cruz Roja indica que hay cinco personas permanecen atrapadas dentro de la estructura.

La Benemérita institución desplazó cinco unidades de emergencia, entre ellas básicas, de rescate, de primera intervención y avanzadas.

Emergencia en desarrollo.