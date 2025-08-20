El centro comercial Terramall anunció la implementación de nuevas medidas relacionadas con el ingreso de mascotas, como parte de su normativa Pet Friendly, ajustada a directrices del Ministerio de Salud.

Entre las disposiciones se establece que únicamente se permitirá el ingreso de perros de razas pequeñas, con un peso menor a los 10 kilogramos.

Además, todas las mascotas deberán portar correa o un dispositivo de seguridad en todo momento, sin excepción.

Los propietarios son responsables del comportamiento de los animales, la recolección de sus desechos y el cumplimiento de la normativa vigente.

Cada comercio dentro del centro comercial podrá decidir, bajo su propio criterio, si admite o no mascotas en sus instalaciones.

Finalmente, por disposición sanitaria, se restringe la permanencia de los animales en el área de comidas o Food Court.

Terramall agradeció la comprensión de sus visitantes y recalcó que estas medidas buscan garantizar la seguridad y el bienestar tanto de las mascotas como de los clientes.