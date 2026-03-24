Termina huelga en hospital de Puntarenas

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae) anunció la finalización del paro de labores que inició este lunes en el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, tras una extensa jornada de negociación que culminó con una firma de acuerdos “positiva para ambas partes“.

De acuerdo con el movimiento gremial, se recuperaron los puestos que se estaban eliminando y se llegó a una nueva serie de espacios donde los trabajadores tendrán mayor representación.

“Logramos recuperar las plazas por plétora para la oportuna atención a pacientes que la Junta Directiva de la CCSS había quitado en el Hospital. Gracias a nuestra intervención y gestión de calidad, las autoridades mantendrán plazas ordinarias y bajo la modalidad de “Cubre Libres” que serían: 17 para Enfermería, 11 para Auxiliares de Enfermería y 12 para asistentes de pacientes, para un total de 40 plazas“, informó Sinae.

El paro en Puntarenas duró dos días.

De esta manera, se le pone fin a una de las tres protestas que ha tenido que controlar la institución esta semana, pues se debe recordar: la huelga de este miércoles y el paro de enfermería en el Calderón Guardia.