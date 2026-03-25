Termina huelga en el Monseñor Sanabria

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Tras dos días de negociación y protesta en el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el personal de enfermería lograron llegar a un acuerdo que pone fin al paro de labores.

Según explicaron desde el Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), se lograron recuperar los puestos que se estaban eliminando y se llegó a una nueva serie de espacios donde los trabajadores tendrán mayor representación.

“Logramos recuperar las plazas por plétora para la oportuna atención a pacientes que la Junta Directiva de la CCSS había quitado en el Hospital. Gracias a nuestra intervención y gestión de calidad, las autoridades mantendrán plazas ordinarias y bajo la modalidad de ‘Cubre Libres’ que serían: 17 para Enfermería, 11 para Auxiliares de Enfermería y 12 para asistentes de pacientes, para un total de 40 plazas”, informó Sinae.

En medio de la problemática, autoridades de la Gerencia Médica de la institución informaron que este centro médico ha sido fortalecido en los últimos meses mediante la asignación de 579 plazas, de un total de 818 plazas propuestas según su crecimiento en infraestructura, las cuales han sido priorizadas en áreas clave para la atención de los servicios.

“Corresponde avanzar en procesos de revisión y ajuste a nivel local que permitan optimizar la distribución de este recurso humano”, informó la Caja