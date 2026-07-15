Tentáculos del Cártel de Sinaloa ya están en Costa Rica

La presencia de las grandes estructuras del narcotráfico mexicano en suelo costarricense ha dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en una realidad operativa con raíces en la logística local.

Esto quedó demostrado tras la reciente solicitud de extradición por parte de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) de cuatro individuos vinculados al Cártel de Sinaloa.

Carlo Díaz, fiscal general de la República, indicó ha Grupo Extra que existe un entramado local con la dirección de “delegados” mexicanos en suelo costarricense.

“Se les vincula con el Cártel de Sinaloa y propiamente actividades logísticas de trasiego de esta o la presunta droga, cocaína, desde los países productores hacia el norte del continente”, dijo.

El modus operandi del Cártel de Sinaloa en Costa Rica revela una estructura de supervisión directa.

Contrario a la creencia de que solo se subcontratan servicios a bandas locales de forma remota, la investigación señala que la organización mexicana envía a estos delegados, generalmente mexicanos.

Estos enviados tienen la misión de establecer contactos nuevos o gestionar los existentes con colaboradores locales para asegurar el éxito del trasiego de estupefacientes.

“Esta organización criminal tiene también personas designadas en nuestro país o que por lo menos tienen también algunos contactos con costarricenses que se dedican como parte de la organización a realizar el tráfico a través de los diferentes países de Centroamérica”, agregó.

Uno de los hallazgos de la investigación, liderada por el Ministerio Público y la Policía de Control de Drogas (PCD), es el uso sistemático de pistas clandestinas, particularmente en la provincia de Guanacaste.

La evidencia recopilada indica que la organización utilizaba estas pistas para el aterrizaje y despegue de aeronaves cargadas con alijos de cocaína.

Aunque en operativos específicos las autoridades realizaron vigilancia en estas zonas sin lograr capturas en la pista, el seguimiento posterior permitió la detención de los sospechosos con una cantidad importante de cocaína, lo que consolidó el caso judicial en su contra.

Esta evidencia refleja la importancia que tiene Costa Rica para la estructura mexicana, que valora el punto estratégico para el paso de la droga hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

Caso Escazú

Las autoridades han detectado otros indicios de la presencia de este cártel en diferentes puntos del país, incluyendo detenciones recientes en zonas como Escazú.

Se trataría de un mexicano de apellido Lafarga, que fue detenido en marzo de 2026 en un lujoso residencial tras un amplio operativo.

Lafarga residía en el país con un perfil de empresario, movilizándose en vehículos de alta gama y coordinaba el trasiego de grandes cargamentos de cocaína hacia Norteamérica. De acuerdo con registros de sus ingresos y salidas del país, señalan que el mexicano llegó al país en 5 ocasiones entre 2023 y 2026.

En 2024 permaneció hasta 168 días en suelo tico, período que coincide con parte del lapso en que, según una acusación del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Texas, habría participado en la distribución de cocaína entre Colombia, Costa Rica y México.

Logística y rutas

• La función principal de esta célula era el apoyo logístico para el trasiego de cocaína desde los países productores hacia el norte del continente.

• El destino final de la droga era México, desde donde posteriormente sería trasladada hacia los Estados Unidos.

• Las autoridades cuentan con evidencia de que la organización utilizaba pistas clandestinas, particularmente en la zona de Guanacaste, para movilizar los alijos.

Modus Operandi: “Delegados” mexicanos

• La investigación revela que el Cártel de Sinaloa no solo contacta a locales a la distancia, sino que envía “delegados” al país.

• Estos sujetos tienen la misión de establecer contactos nuevos o mantener los existentes con costarricenses para coordinar el transporte de las drogas.

• Existe una colaboración entre estos enviados mexicanos y personal local para facilitar las operaciones en territorio nacional.