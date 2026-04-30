Tensión entre Colombia y Ecuador

Quito (AFP) El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó el miércoles a su par de Colombia, Gustavo Petro, de impulsar una “incursión” guerrillera por la frontera, lo que eleva la tensión en medio de una crisis comercial y diplomática.

Quito y Bogotá están enfrentadas desde febrero por los reproches del derechista Noboa sobre la supuesta falta de ayuda de Petro para combatir al narcotráfico y la criminalidad en la frontera común.

“Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro. Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población”, escribió Noboa en X.

El mandatario ecuatoriano no aportó pruebas, ni precisó fecha ni lugar de la presunta incursión. Petro respondió en X: “Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras”.

El gobernante izquierdista también lanzó señalamientos contra su homólogo ecuatoriano, a quien acusa de injerencia en las campañas presidenciales de Colombia para favorecer a la derecha de cara a las elecciones del 31 de mayo.

Además, sugirió que venían de Ecuador los explosivos usados en un atentado con bombas el sábado que dejó 21 civiles muertos en el suroeste colombiano.