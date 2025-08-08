La Fuerza Pública de Upala actuó rápidamente para neutralizar a un individuo que amenazaba a ciudadanos y policías con un machete en Canalete de Upala.

La rápida intervención de la Fuerza Pública evitó que personas inocentes resultaran heridas y restableció la seguridad en la comunidad de Canalete.

Sobre los hechos:

Un sujeto, sumamente alterado, fue avistado en Canalete de Upala caminando por la vía pública con un machete desenfundado, con el cual amenazaba a los transeúntes.

El individuo ingresó a un supermercado, manteniendo su conducta agresiva, lo que provocó que oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública tuvieran que desalojar el establecimiento por seguridad de las personas presentes.

Posteriormente, el sujeto siguió amenazando a los policías e incluso golpeó una patrulla.

Finalmente, los oficiales lograron desarmarlo y detenerlo. El machete fue decomisado para ser presentado como evidencia.

El detenido fue remitido a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos.