Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Un momento tenso vivió la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, durante la sesión solemne de la Asamblea Legislativa en Puntarenas, cuando varios de los presentes interrumpieron su discurso para reclamar por proyectos pendientes para la provincia.

Ante los cuestionamientos desde el público, Gordienko pidió en dos ocasiones a la presidenta en ejercicio del Congreso, Esmeralda Britton, que facilitara micrófonos a los asistentes para que expresaran sus reclamos.

Foto: Asamblea Legislativa.

“Abril me llamo”, respondió la legisladora cuando desde las barras le preguntaron su nombre y la cuestionaron por iniciativas que, según los presentes, no han sido aprobadas para Puntarenas.

“Díganme los números de proyectos que no les hemos aprobado”, manifestó Gordienko mientras continuaban los reclamos.

La diputada defendió que la actual Asamblea Legislativa tiene menos de seis meses de haber iniciado funciones y trasladó parte de los cuestionamientos al Poder Ejecutivo.

Foto: Asamblea Legislativa.

“Esta Asamblea Legislativa lleva menos de seis meses en ejercicio, pero el gobierno de la continuidad lleva cuatro años y seis meses. Entonces yo les invito a hacerles llegar sus inquietudes a la señora presidenta Laura Fernández”, expresó.

Gordienko agregó que es el Ejecutivo el que administra las instituciones encargadas de atender algunas de las principales necesidades planteadas por la provincia.

Directorio de la Asamblea Legislativa. Foto: Asamblea Legislativa.

“Son ellos los que manejan todas las instituciones que les pueden traer seguridad, trabajo, educación, salud, a esta provincia que tanto amamos los costarricenses”, añadió.

La sesión solemne se realizó este miércoles en Puntarenas, en el marco de la visita anual que realiza el Congreso a la provincia en homenaje a Juan Rafael Mora Porras y al general José María Cañas.