Tenistas de mesa debutan mañana

La delegación costarricense de tenis de mesa está lista para entrar en acción este sábado en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con la ilusión de volver a hacer historia en una de las disciplinas más exigentes del certamen.

Las competencias se disputarán en el Pabellón de Tenis de Mesa, ubicado en el Parque Mirador del Este, donde Costa Rica competirá en las modalidades individual, dobles femenino, dobles masculino, dobles mixto y por equipos.

La representación nacional estará integrada por Lucía Zavaleta Ovares, María Paula Araya Aguilar, Amanda Jiménez Moraga y Jaydelinne Baker Crawford en la rama femenina. En masculino competirán Jeison Martínez Retana, Daniel Araya Aguilar, Alejandro Montoya Morera y Gabriel Chávez Quirós. El cuerpo técnico lo conforman Brenda Vásquez Sánchez y Carlos Fallas Anchía.

El equipo llega motivado tras el histórico resultado obtenido en San Salvador 2023, cuando Daniel Araya y Alejandro Montoya conquistaron la medalla de bronce en dobles masculino, la primera presea de Costa Rica en esta disciplina desde su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Panamá 1970.

Ahora, Araya y Montoya volverán a unir fuerzas con el objetivo de repetir una actuación destacada, mientras el resto de la delegación buscará competir al máximo nivel frente a las principales potencias de la región.

El debut marcará el inicio de un nuevo reto para el tenis de mesa costarricense, que buscará consolidar el crecimiento mostrado en los últimos años y volver a pelear por un lugar en el podio.