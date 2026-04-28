Tenista tico hizo historia en Sudáfrica

El tenis costarricense celebra un hito histórico. Jesse Flores se proclamó campeón del torneo M15 WIPHOLD International, del ITF World Tennis Tour, disputado en Pretoria, Sudáfrica, y conquistó así su primer título profesional en la modalidad de individuales.

El nacional coronó una semana sobresaliente con una actuación sólida en la final, donde venció con autoridad al turco Melih Tuncay Duran en sets corridos de 6-4 y 6-1, confirmando su crecimiento dentro del circuito internacional.

Desde el Comité Olímpico Nacional de Costa Rica destacaron la relevancia del logro.

“Este triunfo representa un paso significativo para el tenis costarricense y demuestra que, con disciplina y constancia, nuestros atletas pueden competir y sobresalir a nivel internacional”, señaló su presidente, Henry Núñez.

La conquista de Flores tiene un valor especial: se convierte en el primer costarricense en ganar un torneo del ITF World Tennis Tour en singles y marca el regreso de un título profesional para el país, algo que no ocurría desde la época de Juan Antonio Marín, referente nacional que brilló en el ranking ATP a inicios de los años 2000.

El desempeño del tico no se limitó al cuadro individual. También destacó en dobles, donde alcanzó la final y se dejó el subcampeonato, redondeando así una de las mejores semanas de su carrera profesional.