Una vez más el paratleta costarricense José Pablo Gil escribe su nombre en los libros del deporte tico. Esta vez fue el ganador del campeonato Abierto de Barranquilla en tenis en Silla de Ruedas. Su último juego lo enfrentó contra el argentino Ezequiel Casco, al que derrotó por marcador de 6-4 y 6-3.

Durante todo el certamen nuestro compatriota jugó un total de cinco encuentros y tuvo la dicha de cerrar de forma invicta. Fue así como dio cuenta también de Santiago Medina de Colombia (6-1/6-0), Luciano Varela de Uruguay (7-5/ 6-4), Mauricio Vega de Colombia (6-2/ 6-2) y Jaime Sepúlveda de Chile (6-3/6-4).

José Pablo Gil viene de un largo período de ausencia en competencias internacionales, en total 14 meses. Su objetivo en la gira de torneos ITF (International Tennis Federation) en Sudamérica, es sumar puntos y recuperar posiciones en el ranking mundial.

Su agenda está bien cargada, por la que en sus próximos compromisos participará en el Bogotá Open (Colombia) del 15 al 18 de octubre. Posteriormente pasa al Argentina Open del 25 al 28 de noviembre y cierra en Uruguay con el Torneo de Punta del Este, del 1 al 4 de diciembre.